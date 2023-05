Operatore ecologico viene urtato dal camion della nettezza urbana

Incidente sul lavoro al porto dell’Isola del Giglio. Fortunatamente nulla di grave per l’operatore della cooperativa Santa Barbara che, nella prima mattinata di ieri, è stato investito dallo stesso mezzo compattatore con il quale stava lavorando. I mezzi di soccorso del 118 della Asl Toscana sud est sono infatti intervenuti alle 6.37 al porto dell’Isola del Giglio per un incidente sul lavoro. L’operatore ecologico è stato urtato dal camion durante le operazioni mattutine: l’uomo di 56 anni è stato trasportato in codice 2 con elisoccorso Pegaso all’ospedale di Grosseto. Sul posto anche la Misericordia del Giglio e i Carabinieri ed è stato attivato il Pisll (Prevenzione, Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro). L’uomo è comunque stato dimesso in breve tempo, con dei traumi alla spalla che richiederanno qualche giorno di degenza. Da capire nel dettaglio la dinamica dell’incidente: il mezzo compattatore era infatti stato frenato dallo stesso operatore, ma per ragioni da definire si è "sfrenato" ed è andato addosso al dipendente della Santa Barbara mentre stava lavorando. Il mezzo è stato fermato per le verifiche del caso, per capire se si tratti di un problema meccanico oppure di una disattenzione.