Operaio ferito a Grosseto: caduto in una buca in un cantiere di via Etruria

E’ caduto dall’alto mentre stava lavorando ed è finito in una buca alta cinque metri che serve probabilmente per lo stoccaggio del materiale. Tanta paura, ieri pomeriggio, in un cantiere di via Etruria.

Per fortuna le condizioni dell’operaio, un uomo che ha 54 anni, non sono gravicome sembravano invece in un primo momento. Il fatto è accaduto poco prima dell’ora di pranzo e ancora non si sa come l’operaio sia finito nella buca: forse stava lavorando lì vicino quando è scivolato precipitando comunque da un’altezza considerevole. L’allarme è scattato immediatamente al 118: sono stati gli altri operai a chiamare i soccorsi quando hanno visto il collega cadere nella buca. Sono quindi intervenuti i mezzi del soccorso del 118, i tecnici dell’Asl sud est della Prevenzione sui luoghi di lavoro, l’ambulanza Misericordia, l’automedica, e anche i vigili del fuoco. L’uomo è ricoverato al Misericordia con diverse fratture ma le sue condizioni non sono gravi.