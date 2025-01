Opera tradotta. A Capalbio torna il famoso premio

CAPALBIOQuarta edizione del Premio Fondazione Capalbio per l’opera tradotta. Il Premio si conferma una realtà stabile e importante nel panorama dei riconoscimenti destinati ai mediatori culturali e artistici, traduttrici e traduttori. Il Premio, patrocinato dal Comune di Capalbio, s’inserisce in un contesto locale avvezzo a uno sguardo ampio e internazionale sul presente, consapevole dell’importanza e dell’arricchimento che deriva sempre dallo scambio e dal dialogo.

Le opere sono già candidabili e il termine ultimo è il 10 marzo. Il bando si può scaricare sul sito di Fondazione Capalbio al link https://www.fondazionecapalbio.it/premiofondazione. "Prosegue un appuntamento di grande rilievo per il nostro territorio – dichiara il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini –. Indubbiamente il Premio per l’opera tradotta amplia il respiro internazionale di Capalbio e mai come oggi è necessario avere una visione che superi i confini e si leghi saldamente con l’estero". Il direttore artistico Daniele Petruccioli commenta il successo conseguito nelle scorse edizioni.

"Il Premio Fondazione Capalbio per l’opera tradotta è ormai una realtà consolidata – dice –. Giunto al quarto anno dal suo esordio, con una partecipazione sempre massiccia e di altissimo livello qualitativo, non possiamo che essere fieri del riscontro che ci viene regalato da editori e professionisti del settore, ai quali va tutta la nostra gratitudine".

Alle sue parole si unisce l’assessore alla Cultura di Capalbio Patrizia Puccini. "L’estate capalbiese – spiega – potrà nuovamente fregiarsi di un appuntamento che ormai è divenuto tradizione. Siamo felici che la nostra amministrazione possa contribuire al sostegno del premio, certi che anche quest’anno non mancheranno opere di altissimo livello".

Andrea Capitani