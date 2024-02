"Open Day" dell’Università di Siena. Iniziative di orientamento a Grosseto

Martedì l’Università di Siena si presenta a Grosseto alle studentesse e agli studenti, alle loro famiglie e agli insegnanti delle scuole superiori con l’Open Day, la giornata dedicata a conoscere e approfondire i percorsi di studio, i servizi, le opportunità, le sedi e gli sbocchi professionali dei corsi di laurea dell’offerta formativa dell’Università di Siena. L’evento annuale di orientamento offre l’opportunità ai giovani che stanno per prendere decisioni riguardo al loro percorso post-diploma di entrare in contatto con i docenti dell’Ateneo, i ricercatori e gli studenti tutor. All’Open Day saranno illustrati i corsi di laurea e degli sbocchi occupazionali con focus sui corsi erogati in teledidattica sincrona a Grosseto; si terranno colloqui con i docenti universitari e il personale della Fondazione Polo Universitario Grossetano. Quest’anno saranno due le sessioni che sarà possibile seguire, entrambe al mattino con inizio alle 9.30 e alle 11.30 alla sede di via Ginori 43. Sarà possibile informarsi sui corsi: Economia e Commercio; Scienze Economiche e Bancarie; Infermieristica; Servizi Giuridici, con i suoi curricula in Amministrazione, Sicurezza e Servizi al Territorio e Patrimonio Culturale, Turismo e Sistemi Agroalimentari; Scienze dell’Educazione e della Formazione con i curricula per Educatore nei servizi per l’infanzia e Educatore sociale; Scienze Politiche, Storico Politico e Studi Internazionali; Scienze storiche e del patrimonio culturale, con i curricula in Archeologia; Storia dell’arte, Storia e documentazione, Spettacolo. Sarà inoltre presentato il corso di laurea magistrale in Scienze delle Amministrazioni, oltre al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.