Open day alla scuola per acconciatori

Sviluppare le proprie capacità manuali creandosi un’opportunità nel campo della moda e dello stile: aperte le iscrizioni per la nuova edizione del corso gratuito professionalizzante "Oper.A 6 – Operatore del Benessere Acconciatore", dedicato a ragazzi e ragazze tra i 14 e i 18 anni. "Un percorso di formazione consolidato arrivato alla sesta edizione, che offre un tipo di educazione inclusiva, personalizzata e specializzata - spiega la presidente del Centro di Formazione Professionale Aforisma Grazia Ambrosino – e che permette di assolvere all’obbligo di istruzione, al diritto dovere all’istruzione e formazione professionale, e di ottenere la qualifica di operatore del benessere - acconciatore". Per conoscere al meglio i docenti e l’offerta didattica composta da lezioni teoriche, laboratori e stage, oggi alle 15 si svolgerà un Open Day al laboratorio di acconciatura in via Topazio 5/a. Un’occasione per conoscere i docenti ed i molti sbocchi occupazionali. Il corso, di istruzione e formazione professionale è finanziato dalla Regione con le risorse dell’Attività 4.f.4 "Percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica" Priorità 4 "Occupazione giovanile" e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it ), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Fino al 10 febbraio le iscrizioni potranno avvenire sulla piattaforma ‘Unica’ del Ministero dell’Istruzione e del Merito https://unica.istruzione.gov.it, dopodiché si potranno effettuare direttamente ad Aforisma. Per informazioni rivolgersi all’Agenzia formativa Aforisma in via Topazio 5/a Grosseto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18., telefono 0564/468591-92-94, mail [email protected], sito web www.aforismatoscana.net.