Omicidio nella zona degli orti. Ex militare condannato. Dovrà scontare 14 anni e 3 mesi

Omicidio preterintenzionale e violenza privata: Alessandro Boccagna, 56 anni, ex militare, è stato condannato ieri mattina dalla Corte di Assise del tribunale di Grosseto a 14 anni e tre mesi. Secondo i giudici (presidente Laura Di Girolamo) è colpevole della morte, il 23 luglio del 2020 nelle campagne alla periferia di Grosseto, di Ivo Tamantini, 77 anni, deceduto dopo un mese di coma a seguito di colpi con la zappa inferti nella testa da Boccagna, dopo una lite innescata per futili motivi nella zona degli orti di via Orcagna. Il giudice ha anche disposto una provvisionale da 50mila euro ciascuna per la moglie e le due figlie di Tamantini. Il Pm Salvatore Ferraro (nella foto) aveva chiesto una condanna a 15 anni. Boccagna ha sempre sostenuto di essere stato aggredito con la zappa da Tamantini e che lui si era soltanto difeso. Secondo la versione accolta dal tribunale, però, Boccagna lo colpì con una zappa. L’anziano fu soccorso e portato con l’elisoccorso alle Scotte di Siena ma morì dopo un mese: cadendo l’anziano sbattè la testa e un’emorragia cerebrale non gli lasciò scampo. Tutto era nato per una lite riguardo ad un "passo" che si trovava di fronte alla casa dei due uomini. Tamantini poteva passare da quella zona ma Boccagna non ne voleva sapere. Ma quella mattina, la lite si trasformò in una tragedia. Decisive furono le immagini della videosorveglianza che era stata installata proprio fuori dalla casa dell’uomo accusato adesso di omicidio. Il pm aveva contestato a Boccagna l’omicidio preterintenzionale, aggravato dai futili motivi e dal fatto che la vittima non si sarebbe potuta difendere, oltre al reato di violenza privata, perché quella mattina, colpendo il 77enne con la zappa, gli stava impedendo di entrare nella sua proprietà. L’uomo aveva infatti il diritto di farlo e più volte aveva discusso per quell’accesso. Le motivazioni saranno depositate entro novanta giorni ma la difesa (avvocato Lorenzo Borghi) ha preannunciato appello.