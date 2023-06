Omicidio in villa "Gettata a terra e colpita con un bastone e una cornice"

di Matteo Alfieri

Un’aggressione brutale, non studiata ma d’impulso. Giuseppina De Francesco è stata uccisa tra l’una e le tre di notte di giovedì 8 giugno. Poi, l’omicida, ha tentato di lavare il pavimento gettando acqua perché il sangue dell’aggressione era ovunque. E infatti in quella parte della villa i carabinieri hanno trovato acqua ovunque.

E’ questa parte della ricostruzione che la Procura di Grosseto ha fatto per l’omicidio avvenuto nella villa "Renai" a Istia d’Ombrone e scritta dal giudice delle indagini preliminari. Benedetta Marzocchi, la figlia della donna uccisa, ha chiamato il padre intorno alle 8.47 di mattina. Almeno sette ore dopo la morte della madre senza però dirgli che la madre era morta. Ai carabinieri la donna aveva raccontato che era svenuta, dopo essere stata aggredita almeno da tre persone incappucciate, che avrebbero anche tentare di annegare le due donne nel lavandino, ma il letto sul quale Benedetta poi ha dormito era completamente asciutto.

Inoltre gli inquirenti hanno scoperto che prima di chiamare il padre la donna aveva inviato due messaggi a un amico per disdire l’appuntamento del giorno dopo. Secondo il Pm Giampaolo Melchionna "non poteva non sapere che sua madre era morta" ma soprattutto perché non ha controllato al mattino le condizioni dell’anziana? Secondo la ricostruzione della Procura, Benedetta avrebbe gettato a terra la madre, le sarebbe saltata addosso e quindi l’avrebbe colpita con una cornice e con un bastone. Entrambi trovati vicino al cadavere. Dalla visione delle telecamere si sono anche potuti determinare i momenti dell’arrivo delle due donne: poco prima delle 19 era rincasata Benedetta, mentre intorno alle 20 era arrivata la madre.

Un’altra incongruenza rilevata, riguarda le differenze tra ferite riportate dalle due donne: Benedetta aveva qualche livido e graffi sulle cosce, tracce di pelle sono state trovate sotto le unghie dell’anziana che ha tentato disperatamente di difendersi. La figlia aveva raccontato che gli incappucciati le avevano anche legate ma nella villa non sono stati trovati né lacci né funi. Senza dimenticare la mancanza di segni di effrazione. Sono sette infine le impronte, delle ventuno rilevate nelle stanze dove è avvenuta l’aggressione, che sono state ritenute valide al fine dell’indagine. Tutte appartenenti a Benedetta.

"Il quadro indiziario è indubbiamente grave e non equivoco – scrive il giudice delle indagini preliminari Marco Mezzaluna – e consente di poter formulare un giudizio di qualificata probabilità quanto alla responsabilità dell’indagata in ordine al reato a lei provvisoriamente contestato, che pertanto raggiunge la soglia di rilevanza per l’emissione della misura cautelare richiesta dal Pm".