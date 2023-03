Per il mese della donna, alle 17 di oggi al Cinema Stella, in via Mameli a Grosseto, l’associazione Olympia De Gouges, propone il film "Femminile, singolare" di James Bort, Rafael Farina Issas, Kristian Gianfreda, More Raça, Matteo Pianezzi, Adriano Morelli, Elena Beatrice e Daniele Lince. A seguire aperitivo con il Dopolavoro ferroviario di Grosseto. Il film è diviso in sette episodi, ognuno dei quali è dedicato a una donna. Sette donne diverse raccontate in ogni loro sfaccettatura e sotto vari punti di vista. In questi episodi si passa dalla figura della madre a quella della prostituta e molto altro. Ogni donna si ritroverà a dover fare i conti con la vita. Il film mostra le varie difficoltà che le protagoniste incontrano nel loro cammino. Costo del biglietto 5 euro. Possibilità di aperitivo e cinema a 10 euro.

Per prenotare l’aperitivo contattare il numero 3391201079 oppure la mail [email protected] La proiezione eccezionalmente sarà nel pomeriggio alle 17.