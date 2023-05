"Oltreterra", l’arte sposa l’ambiente

Un progetto diffuso d’arte contemporanea che si sviluppa tra l’Argentario, Siena, Grosseto, Arcidosso e Rom. "Oltreterra", sviluppato dall’artista argentarina Samantha Passaniti, a cura di Valeria De Siero e Davide Silvioli, vedrà il primo evento domani alle 18.30 con la presentazione del progetto nel Centro studi Don Pietro Fanciulli di Porto Santo Stefano. Passaniti e i curatori introdurranno il progetto in tutti i suoi aspetti, dall’ideazione al suo svolgimento, fino alla presentazione dei soggetti partner che lo hanno reso possibile. Tantissimi altri eventi sono poi previsti fino a febbraio 2024, quando verrà presentato il libro "Oltreterra Art Project" edito da Effigi. L’intero progetto vede come nucleo centrale le terre bolari e in particolare la "terra di Siena", declinata come materia costitutiva delle opere dell’artista Samantha Passaniti, che struttureranno le esposizioni. La selezione di opere, oltre la terra, vede il ricorso a altre componenti di origine naturale e di scarto, come la carta usurata, richiamando l’attenzione sull’importanza della tutela degli ecosistemi e sulla possibilità di riutilizzo.

"La mia ricerca artistica verte sulla sperimentazione di materiali dismessi e materie naturali raccolte nell’ambiente – sottolinea Passaniti – interpretate come oggetto di riflessione sulla complessità dell’esperienza esistenziale e sui suoi punti di contatto con la dimensione naturale".