Oltre un milione dal Pnrr Il Fosso Valcastrucci sarà messo in sicurezza

Il Comune di Massa Marittima ottiene un corposo finanziamento sul Pnrr di 1 milione e 20 mila euro per la messa in sicurezza e il ripristino funzionale di Fosso Valcastrucci, nel tratto che si trova a monte del centro abitato di Fenice Capanne.

"Si tratta di un intervento molto importante ai fini della sicurezza idraulica del centro abitato di Fenice Capanne – spiega il sindaco Marcello Giuntini –: si va a risolvere una situazione di pericolo che si è creata dal 2019, con il crollo di una parte delle strutture sotterranee, che erano state realizzate circa due secoli fa, per intubare le acque che scorrono nel fosso, in contemporanea con la costruzione del villaggio minerario. L’elevata pendenza del tratto e la conseguente velocità di transito delle acque hanno causato nel tempo dei cedimenti e i detriti hanno creato delle occlusioni che alterano il normale deflusso idrico. Essendo un problema che si è creato a monte del centro abitato è fondamentale intervenire per la messa in sicurezza e il ripristino funzionale del fosso". "Siamo quindi da un lato molto felici di questo risultato che ci consente di andare in appalto con i lavori – aggiunge il sindaco –, ma al tempo stesso siamo preoccupati per le recenti notizie sui tagli e la rimodulazione dei fondi del Pnrr che ci auguriamo non riguardino questo progetto. Al momento abbiamo già ricevuto il 20 per cento del finanziamento e non ci sono arrivate comunicazioni su eventuali esclusioni, ci auguriamo che su questa questione venga fatta chiarezza già dalle prossime settimane e che venga fugato qualsiasi dubbio".

"Il progetto esecutivo elaborato dalla Cooperativa Civile Stp di Grosseto, sotto il coordinamento del Comune – prosegue il vice sindaco Maurizio Giovannetti e assessore ai progetti strategici legati al turismo – non sarà un intervento fine a se stesso, ma è stato concepito all’interno di un progetto più ampio, che potrà essere realizzato in futuro con un ulteriore investimento, stimato per 900mila euro, per valorizzare l’area, con la creazione di un percorso sotterraneo che renderà fruibili per il trekking e il cicloturismo i manufatti di fosso Valcastrucci".

"Un progetto – chiude – che nasce dalla volontà dell’amministrazione di incrementare le attrazioni per i fruitori del turismo slow, nel quale il nostro territorio si candida sempre di più al ruolo da protagonista a livello europeo".