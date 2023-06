Oltre 2,5 milioni per Polo agroalimentare e Cittadella dello Studente

La Provincia di Grosseto ha approvato il bilancio di previsione: inseriti tra gli investimenti oltre 2 milioni e mezzo di euro per il Polo agroalimentare e 130mila euro per la pedonalizzazione della Cittadella dello Studente a Grosseto. "Siamo riusciti ad approvare il bilancio grazie ad una gestione oculata e nonostante le difficoltà legate al contributo di 6 milioni e mezzo di euro che versiamo allo Stato per il concorso alla finanza pubblica – spiega il presidente della Provincia, Francesco Limatola –, che sono un’enormità per una provincia come la nostra. Le difficoltà di bilancio vengono in parte risolte utilizzando una quota di avanzo del consuntivo 2022, pari a 1milione e 600mila euro. Dell’avanzo libero abbiamo comunque conservato 400mila euro per eventuali emergenze o nuove esigenze. Abbiamo ottenuto un contributo statale di 180mila euro per ammortizzare l’aumento dei costi energetici, ma la cifra riesce a coprire solo un quinto del reale fabbisogno. Auspichiamo che il Governo possa intervenire con nuovi aiuti per risolvere la questione dei costi energetici che riguarda tutti gli Enti pubblici".

"Sugli investimenti ci sono due importanti novità – sottolinea il presidente della Provincia, Francesco Limatola –. Dopo anni di stop e con dopo diversi viaggi al Ministero, la Provincia è riuscita a sbloccare l’impasse, possiamo quindi ripartire per dotare il nostro territorio di questa importante infrastruttura a servizio della ricerca e del trasferimento tecnologico delle piccole e medie imprese del settore agroalimentare. L’altra novità di cui vado orgoglioso è che in questo bilancio prevediamo le risorse per pedonalizzare la Cittadella dello Studente, con un investimento di 130mila euro. Questo progetto, insieme alla riqualificazione delle scuole e degli impianti sportivi, consente di mettere in sicurezza l’area della Cittadella, trasformandola a tutti gli effetti in un campus".