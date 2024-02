Olivotto (M5S): ‘Comune in ritardo e infelice la data dell’assemblea’

Il Comune si è espresso troppo tardi sul progetto del parco eolico, lo ha fatto in maniera superficiale e in più ha organizzato l’assemblea pubblica in una data non consona. È questo quanto denuncia Lorenzo Olivotto (nella foto), coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle. "A distanza di una settimana dalla notizia del progetto del parco eolico – commenta il pentastellato – si annuncia da parte dell’Amministrazione comunale una riunione il giorno in cui escono i carri di Carnevale, martedì grasso, il 13, a soli 10 giorni dal termine ultimo della presentazione delle osservazioni al progetto". Poi prosegue: "A mio avviso – spiega Olivotto – il silenzio dei mesi precedenti, e della prima settimana dalla pubblicazione sul Mite, sono chiaramente indice di malafede politica".

Accuse pesanti quelle che il pentastellato rivolge all’Amministrazione comunale di Pitigliano. "Mi sarei aspettato – prosegue – da parte del sindaco e della maggioranza un comunicato nel quale si annunciava la presentazione di osservazioni al progetto, unico documento utile a produrre risultati, oltre che parole. Così non è stato. Pitigliano ha bisogno di un primo cittadino che operi nell’interesse della sua comunità, prima di tutto". Poi Olivotto formula una serie di osservazioni che vanno dai chiarimenti sulle compensazioni, ai vincoli paesaggistici che insistono nell’area del progetto fino a toccare le possibili criticità sulla popolazione faunistica. "Cosa ne sarà delle attività ricettive, che tanto hanno investito in quei luoghi, dopo un’opera come quella che si vuol fare? – si domanda Olivotto – L’impatto estetico di torri di 125 metri e pale sino a 210 metri di altezza sarà compatibile con le suddette attività turistiche"? Poi conclude: "Non posso credere che un’intera giunta, con a disposizione tutti gli uffici del territorio competenti, sia ferma al ‘ci vediamo a Carnevale, in teatro, tra 11 giorni’".