Olivotto coordinatore provinciale del M5S

Nominati i nuovi coordinatori territoriali del M5S e. Lorenzo Olivotto è il nuovo coordinatore della provincia di Grosseto. "È una nomina – esordisce Olivotto – per la quale ringrazio Giuseppe Conte, Irene Galletti che è la coordinatrice regionale e tutto il Movimento per l’atto di fiducia dimostratomi. Non sarà un percorso facile o un compito sempre lieto, ma per nostra grande fortuna non partiamo da zero". Olivotto torna a fare politica anche se con un ruolo diverso rispetto a quelli ricoperti nel passato. "Il mio compito sarà supportare i gruppi esistenti – prosegue – e facilitare la nascita di nuovi gruppi territoriali ed eventuali candidature nei Comuni al voto". Poi prosegue. "Questo nuovo scenario – spiega Olivotto – darà certamente forza propulsiva alle tante persone che, come me, lavorano in questa comunità da più di dieci anni, o magari l’opportunità a chi ancora attende di andare al suo primo gazebo informativo". Classe 1981, Olivotto la politica ha iniziato a farla presto. Era il 2007, il M5S non esisteva ancora, e lui a Pitigliano decise di sostenere il candidato sindaco Massimo Francardi. Nel 2012 nacque il Meetup Pitigliano 5 Stelle e con esso arrivò la sua prima candidatura a sindaco. Divenne sindaco Camilli, ma Olivotto entrò per la prima volta in Consiglio. Ci riprovò nel 2017, sempre con sotto simbolo del M5S. Perse contro Giovanni Gentili, ma di nuovo si impegnò all’opposizione. Infine nel 2022 si candidò come consigliere a sostegno di Camilli. Ottenne le preferenze per fare il consigliere di opposizione. Dopo qualche giorno dalle votazioni decise di uscire di scena. Su Fb scrisse: "Ho bisogno di pensare cosa fare da grande". Sembrò un addio alla politica, ma era solo un arrivederci.

Nicola Ciuffoletti