Olio, produzione a seimila quintali. Nuovo frantoio della ’Cantina’ più efficiente e maggiore qualità

Si chiude, almeno per quest’anno, la stagione di molitura delle olive al frantoio della Cantina di Pitigliano. Quantitativamente, la produzione si è attestata intorno ai 6000 quintali, numeri in linea con quanto stimato che rispecchiano l’annata difficile. Ma in quest’annata particolare l’attenzione era rivolta anche e soprattutto al nuovo frantoio inaugurato lo scorso ottobre. "L’importanza degli investimenti nella modernizzazione del nostro impianto di produzione si è rivelata decisiva – sottolinea Moreno Felici, Presidente delle Cantina di Pitigliano –. Questi nuovi macchinari non solo hanno reso più agevole il lavoro quotidiano dei nostri collaboratori, ma hanno anche aperto le porte a nuove collaborazioni e nuovi clienti." I nuovi macchinari hanno dimostrato di essere fondamentali per il buon esito del lavoro, garantendo un processo di molitura efficiente e senza intoppi. La loro tecnologia all’avanguardia non solo ha semplificato il lavoro per gli operai, ma ha anche attratto nuovi clienti desiderosi di sperimentare la qualità e l’efficienza del processo produttivo. Nonostante la quantità modesta di olive raccolte quest’anno, la Cantina di Pitigliano ha mantenuto elevati standard di qualità dell’olio. Questa stagione ha portato anche nuovi clienti: "Un risultato – conclude Felici – che conferma il riconoscimento della qualità del nostro olio nel panorama dell’extravergine di oliva".