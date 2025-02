Olio di San Bernardino. La rigenerazione passa da ’Oleosaber’

SEGGIANO

Si chiama ’Oleosaber’, è il titolo di un progetto di rigenerazione delle comunità messo in piedi nel Comune di Seggiano. Il nome del progetto è una sorta di acronimo di ’Olio di San Bernardino’ le azioni messe in campo sono seguite dal Far Maremma. Nei giorni scorsi i progettisti del Far Maremma hanno fatto un sopralluogo sul territorio per monitorare lo stato dell’arte degli interventi e hanno incontrato anche il sindaco di Seggiano, Daniele Rossi. Il progetto ha come obiettivo principale il recupero e la valorizzazione dei luoghi legati a San Bernardino, vissuto a Seggiano nel periodo di noviziato. Il lavori invece hanno riguardato il recupero dei resti murari dell’antico convento francescano del Colombaio, il consolidamento e il rifacimento dell’intonaco di alcune parti interne della Chiesa di San Bernardino, il ripristino a scopi sociali, ricreativi e paesaggistici della oliveta secolare pubblica che sarà dedicata al Santo.