Ogni venerdì al centro ippico

Come ogni anno il venerdì a La Bandita di Castiglione va in scena la tradizione più vera e genuina di questo territorio: lo spettacolo dei Butteri. Sarà possibile osservare gli aitanti mandriani a cavallo svolgere alcune attività tipiche come la tradizionale monta da lavoro o la doma dei puledri, ma anche giochi di abilità equestre.

Cena maremmana con animazione e musiche popolari. Giro pony gratuito per i più piccini, a partire dalle 18.30. L’evento è con ingresso a pagamento. Per maggiori informazioni contattare direttamente il Centro Ippico La Bandita (Castiglione della Pescaia) al 333 23 13 222 o [email protected]