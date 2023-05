Tra le due liste civiche appoggiate dal centrodestra c’è poi "Per l’Argentario" di Roberto Cerulli. Che nasce come lista "trasversale", appoggiata da forze di centrosinistra come il Pd, Italia Viva, Sinistra Italiana e Laboratorio Riformista. Ormai ex governatore della Confraternita di Misericordia, Cerulli qualora venisse eletto ha già detto che andrà in aspettativa anche dalla Polizia Municipale.

Cerulli, i punti salienti del suo programma?

"Il rilancio economico, sociale, culturale e strategico dell’Argentario. Ogni stagione avrà il suo turismo. Non sono più sufficienti i tre mesi estivi, ma dovremo lavorare per le altre stagioni, curando, aiutando e promuovendo eventi importanti che vanno dalla vela, ai trekking, al golf, all’ippica all’escursionismo, al turismo religioso e sportivo. Rivalorizzeremo la portualità, la nautica, la pesca, il commercio, l’artigianato e tutte le opportunità economiche del territorio. Importanza a viabilità e parcheggi, oltre a far ripartire l’edilizia e l’urbanistica".

Sui giovani che cosa dice? Che cosa manca?

"Dovremo cambiare musica riportando la piazza quale luogo delle principali attività come le Notti bianche, concerti e musica dal vivo. Mi piacerebbe anche realizzare un parco giochi nell’area verde dell’ex Aeronautica Militare dove giovani, anziani e famiglie possano viverne la bellezza e la necessità. Per gli anziani tante idee: anche l’apertura di un club".

Quali sono le opere più urgenti da fare?

"Sarà importante accelerare la conclusione dell’iter del Piano Strutturale e l’approvazione del Piano Operativo e la destinazione urbanistica dell’ex Aeronautica legata alla sua utilizzabilità pubblica, sportiva, culturale, sociale, associativa, scolastica e commerciale. E’ la sua destinazione naturale, nessuna altra ipotesi è ammissibile".

È soddisfatto della lista formata?

"Molto soddisfatto. E’ uno spaccato importante della realtà del nostro territorio. Una lista che abbraccia tante professionalità e tante competenze, pronte per amministrare, con subito una giunta competente e operativa". Come state lavorando?

"Con un fitto programma di appuntamenti per incontrare la popolazione, le categorie e il tessuto sociale del territorio. Approfitto per dire che, visto che girano varie voci, voglio confermare ciò che lo stesso Franco Borghini ha riportato sulla stampa, e cioè che non farà parte della mia giunta e non ricoprirà alcun ruolo o incarico".