Oggi un flash-mob per ricordare la strage di via D’Amelio

Il diciannove luglio ricorre il trentunesimo anniversario della strage di via D’Amelio nella quale vennero uccisi dalla Mafia il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta, ovvero Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina. Il Movimento delle Agende Rosse, gruppo "Peppino Impastato", in collaborazione con la Sezione Anpi "Carla Nespolo", Libera, Working Class Hero OdV ed Aarci organizza anche quest’anno oggi pomeriggio a Marina di Grosseto, un flash-mob per ricordare quelle vite interrotte dalla violenza criminale. Saranno previsti interventi ed anche alcune letture, affidate ai giovani del Servizio Civile dell’Arci, attraverso cui gli organizzatori richiameranno la costante necessità e l’impegno civico di tutti. A partire dalle 18 appuntamento pubblico con le cittadine ed i cittadini nell’area pedonale di Marina di Grosseto vicino alla chiesa di san Rocco per ribadire, ancora una volta insieme, "No a tutte le mafie".