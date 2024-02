Oggi sfila il terzo corso mascherato

Terzo corso mascherato in riva alla laguna. Dopo la data di domenica scorsa rinviata per il maltempo, i sei carri allegorici tornano a sfilare in Corso Italia, per la penultima manifestazione del "Carnevaletto da tre soldi". L’appuntamento con il terzo corso mascherato, è per oggi, sia la mattina, che il pomeriggio. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Carnevale di Orbetello, con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale. Il programma odierno prevede, a mezzogiorno, l’evento sportivo e folkloristico una "Maschera in laguna". L’associazione Maremma Suv Avventura, unitamente alle maschere del "Carnevaletto da tre soldi" "sfileranno" lungo le acque del lago intorno al centro storico a bordo di tavole da sup. Alle 14,30, in Corso Italia, partirà il terzo corso mascherato, con la presenza di migliaia di maschere, dei sei grandi carri allegorici, allestiti da artigiani, artisti e carristi in rappresentanza dei rioni di Albinia, Centro 2.0, Fonteblanda, Carristi Rione Neghelli, Neghelli in Armonia, Stazione. Saranno presenti anche maschere singole e la banda musicale "Città di Grosseto".

"Gli organizzatori – afferma Giorgio Stefanizzi presidente dell’associazione ‘Carnevale di Orbetello’ – ringraziano per la collaborazione di Irene Lizzulli agli eventi teatrali".

Durante questi giorni di festa è stata anche allestita una mostra fotografica dedicata alla storia del Carnevaletto da tre soldi. Michele Casalini