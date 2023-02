Oggi seconda sfilata Occhio ai divieti

Seconda sfilata dei carri della 56esima edizione del Carnevale Follonichese. Nei giorni delle sfilate, nel tratto perimetrale compreso tra via Albereta, via Carducci, via Gorizia e via Bicocchi, dalle 14 alle 18 dei giorni è vietato l’ingresso con bicchieri o contenitori di vetro o lattine, o con bottiglie di plastica chiuse e piene. Ai titolari di tutti gli esercizi abilitati alla vendita di bevande, compresi i titolari di distributori automatici di bevande è inoltre vietato vendere per asporto bevande, in contenitori di vetro o lattine. Resta consentita la commercializzazione in bicchieri di plastica leggera o carta e la somministrazione e il consumo delle bevande in vetro all’interno dei locali. È poi vietato consumare e abbandonare bevande di qualsiasi genere contenute in contenitori di vetro o lattine. Infine è vietato l’ingresso alla manifestazione con spray urticanti. Per permettere il regolare svolgimento del Carnevale la Polizia municipale ha istituito il divieto di transito e sosta con rimozione coatta nei giorni delle sfilate, per consentire il passaggio dei carri allegorici, dalle 7.30 fino alle 21, e comunque fino al termine delle attività di pulizia, nelle vie e nelle seguenti piazze: lungomare Carducci, via Albereta, via Gorizia, via Giacomelli nel tratto compreso fra l’intersezione con via Gorizia fino all’intersezione con viale Carducci, via Bicocchi dal civico 1 all’intersezione con via Albereta, piazza XXV Aprile e l’area ex Ilva, nel parcheggio adiacente al palazzo comunale. Il divieto di transito dalle 7.30 fino alle 21, e comunque fino al termine delle attività di pulizia, è previsto su via Fratti, nel tratto compreso tra via Marconi e via Roma (ztl) e via Zara (ztl). Il divieto di transito e sosta con rimozione coatta, negli stessi giorni, dalle 7.30 fino alle 21 e comunque fino al termine delle attività di pulizia, è previsto nelle vie e nelle seguenti piazze: via Zara, piazza Guerrazzi, nel tratto compreso tra il p.c. 24040 e via Carducci, a via Zara e a piazza Guerrazzi, dove si trova la giostra. Il divieto di transito, dalle 9.30, per il tempo necessario al passaggio dei carri allegorici, è stato istituito su via dell’Industria, via Massetana, via Roma e via Bicocchi. Il personale della polizia municipale provvederà inoltre a chiudere tutte le strade ortogonali ricadenti nell’itinerario.