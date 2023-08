Oggi l’estrazione della lotteria organizzata da "Insieme in Rosa"

Oggi a partire dalle 16, nella sala del Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia, si svolgerà l’estrazione della Lotteria 2023 organizzata da "Insieme in Rosa onlus", associazione presieduta da Donatella Guidi. L’iniziativa potrà essere seguita anche in diretta Facebook. Il ricavato di questa nuova iniziativa di "Insieme in Rosa onlus" servirà per donare un nuovo ecografo per lo screening del carcinoma tiroideo all’Ospedale Misericordia di Grosseto.