Oggi la visita el ministro Abodi

Il ministro dello Sport Andrea Abodi sarà in visita oggi alla comunità dell’Argentario. Ad accoglierlo in Comune saranno i consiglieri comunali convocati in seduta straordinaria alla presenza delle autorità e dei cittadini che vorranno partecipare. L’adunanza, convocata per le 15.30, sarà anche l’occasione per condividere con il ministro una progettualità per la realizzazione di un impianto di atletica leggera finalizzato allo sviluppo e alla promozione dello sport paralimpico. Sarà presente all’incontro l’atleta e campionessa del mondo paralimpica Ambra Sabatini. Il desiderio di Ambra, espresso a più riprese, è infatti quello di vedere un impianto di atletica leggera nel territorio argentario, che potrebbe essere sfruttato sia dalla società sportiva locale che dalla stessa campionessa per una parte dei suoi allenamenti. Sarà possibile assistere al consiglio in diretta streaming dalla home page del sito del Comune.