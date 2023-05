Oggi inaugurazione del nuovo murales

Oggi alle 10 di fronte alla scuola media di via Gorizia, si terrà l’inaugurazione del nuovo murale realizzato da 3 classi dell’istituto con gli educatori e le educatrici della cooperativa sociale Arcobaleno. Si tratta di un progetto selezionato da "Con i Bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione onlus partecipata dalla Fondazione "Con il sud". Il sito è www. conibambini.org.