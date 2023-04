Oggi Consiglio Ma la minoranza non ci non sarà

Il gruppo consiliare di opposizione "Progetto Giglio" attacca il sindaco Sergio Ortelli perché "non ha ritenuto di dover formalmente commemorare la festa nazionale per antonomasia della Repubblica Italiana, l’anniversario della Liberazione. "Anzi – affermano Guido Cossu e Armando Schiaffino –, con un deplorevole sgarbo istituzionale, ha ritenuto di dover convocare proprio in questa data una seduta ordinaria del Consiglio. Certi di rappresentare lo stato d’animo di tutti quei cittadini che hanno disapprovato tale mancanza di sensibilità e di senso civico da parte della massima autorità del Comune, i consiglieri di opposizione, per protesta, per la prima volta nella storia dell’amministrazione comunale dell’isola del Giglio, non parteciperanno alla seduta consiliare del 25 aprile. Naturalmente i sottoscritti consiglieri hanno già espletato il loro ruolo istituzionale di controllo sugli atti.

Infine un ultimo rilievo da parte di Cossu e Schiaffino. "Oltre al controllo sugli atti, ricordiamo che è preciso dovere dei consiglieri, anche dei gruppi di opposizione, formulare all’organo di governo proposte e osservazioni costruttive. Nell’ultimo Consiglio comunale dell’Isola del Giglio è stato approvato dalla sola maggioranza, con dieci anni di ritardo e dopo ripetute proteste dei sottoscritti consiglieri, un regolamento che prevede, per l’indizione di una consultazione popolare, l’obbligo di una raccolta di firme almeno del 50% degli aventi diritto al voto. Tale decisione, per motivi facilmente intuibili, non solo ridicolizza l’intera Amministrazione comunale ma rappresenta ancora una volta una grave offesa al diritto di democratica espressione della volontà popolare".