Oggi c’è Sandra Poli con i suoi racconti

Per il ciclo "La Maremma e i suoi scrittori", oggi alle 17, la biblioteca comunale Gaetano Badii di Massa Marittima ospiterà Sandra Poli, autrice massetana di "Passato, presente e viceversa", edito da Effigi. Il libro raccoglie venti racconti di genere storico che si svolgono in vari periodi del ’900 o ai giorni nostri, ma che hanno sempre a che fare con il passato del protagonista o con la storia. L’epoca storica è sempre sullo sfondo e, all’interno di questa, si inserisce una storia inventata. Una storia davvero interessante che diventerà sicuramente di attrazione per tutti quelli che vorranno partecipare. I nomi antichi dei personaggi, le canzoni e gli usi e costumi dell’epoca si accompagnano ai detti locali opportunamente spiegati e alla calata maremmana che talvolta emerge dai dialoghi. I racconti sono tutti ambientati in Toscana, in particolare nelle Colline Metallifere. L’incontro sarà accompagnato dalle letture di Liber Pater curate da Anna Sili e Paola Falomi. L’evento è a ingresso libero Info: prestito. [email protected]samarittima.gr.it oppure al numero di telefono 0566906290.