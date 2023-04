Oggi c’è l’ultimo Consiglio comunale

Si prepara lo spumante da stappare nel pomeriggio di oggi per celebrare l’ultimo Consiglio comunale di questa consiliatura. Poi sarà campagna elettorale tra Andrea Maule (centrodestra) e Stefania Ulivieri (centrosinistra) per la conquista della poltrona di sindaco di Gavorrano. Pochi gli argomenti all’ordine del giorno che in apertura prevede l’approvazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023-2025. Un atto considerato uno strumento guida per il Comune, che però, dato l’avvicinarsi delle urne, potrebbe pure subire nel tempo dei cambiamenti con i nuovi amministratori. Arriva sui banchi dei Consiglieri anche la richiesta di approvazione del bilancio di previsione triennale 2023-2025. In chiusura, prima del rompete, il Consiglio comunale è chiamato a rinnovare la convenzione quinquennale per l’esercizio associato delle funzioni, in materia di accoglienza e informazione turistica, tra i Comuni dell’ambito territoriale denominato "Maremma Toscana, area nord".

Roberto Pieralli