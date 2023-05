Oggi alla libreria "Quanto Basta" si parlerà di agromafie ed ecomafie

Anche nel 2023 Arci Toscana è impegnata per la legalità. Lo fa in particolare attraverso il progetto "Suvignano #Benecomune. L’educazione alla legalità democratica attraverso i beni confiscati in Toscana", realizzato con il contributo della Regione, che prevede il coinvolgimento di circoli e comitati provinciali per la diffusione di una cultura dei diritti e per far conoscere il fenomeno delle mafie a partire dagli studenti. A Grosseto, oggi alle 18, alla libreria Qb in piazza Pacciardi a Grosseto si parlerà in particolare di agromafie ed ecomafie, in un incontro aperto anche al pubblico, con gli studenti ed i professori dell’ ISIS Leopoldo II di Lorena - Istituto Agrario. A introdurre l’argomento sarà Simone Ferretti, presidente Arci Toscana, a cui seguirà l’intervento di Angelo Gentili, referente agricoltura di Legambiente. In chiusura le testimonianze di Lorenzo Rossi e Virginia Valbonesi, operatori comitato Arci di Grosseto. Il nome del progetto deriva dall’azienda agricola di Suvignano, in provincia di Siena, bene confiscato alla mafia, dove a giugno si svolgerà il campo di volontariato organizzato sempre da Arci Toscana.

Il progetto "Suvignano #Benecomune" è stato realizzato grazie al bando "Cittadini responsabili a scuola e nella società. Anno 2023" della Regione Toscana.