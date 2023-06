Oggi al Liceo artistico si sceglie il bozzetto per realizzare un diffusore passivo di suoni

Oggi alle 9 al Liceo artistico del Polo Bianciardi alla presenza della dirigente scolastica Barbara Rosini una commissione composta da soci Lions con a capo il presidente Enrico Pucci, valuterà una serie di bozzetti preparati dagli alunni sulla realizzazione di un diffusore passivo di suoni. Allo studente o agli studenti che avranno realizzato il miglior progetto sarà assegnata una borsa di studio di 1000 euro messa a disposizione dal Lions Club Grosseto Host.

L’opera sarà poi realizzata nel corso del prossimo anno scolastico, e una volta realizzata, in accordo con l’assessore alla Cultura Luca Agresti sarà deposta in luogo adatto all’interno della cerchia muraria come punto di aggregazione per i giovani. Il diffusore passivo di suoni permetterà infatti di condividere con gli amici la musica preferita scaricata tramite smart phone senza alcuna necessità di alimentazione elettrica. Il manufatto sarà realizzato in materiale resistente ai possibili atti vandalici.

Il Lions Club Grosseto Host seguirà l’iniziativa in tutte le sue fasi fino all’installazione e alla sua manutenzione mettendo a disposizione altri 4mila euro. "Un ringraziamento particolare – affermano dal Lions Grosseto Host – a docenti e alunni che hanno lavorato al progetto, al Comune, che ha aderito con entusiasmo all’iniziativa e alla dirigente Rosini e alla socia Lions professoressa Gloria Mazzi che hanno promosso l’iniziativa all’interno del Polo Bianciardi.