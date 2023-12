Oggi a Castel del Piano si celebra il congresso amiatino di Italia Viva

L’obiettivo generale è quello di strutturarsi anche nei territori di provincia. Italia Viva va a congresso praticamente in ogni parte del territorio grossetano per eleggere i propri coordinatori di zona ed anche la zona dell’Amiata avrà il suo coordinatore di area in seguito al congresso che si svolgerà oggi alle 17 a "La Lucciola" a Castel del Piano. "Italia Viva dimostra – spiegano al Coordinamento IV di Grosseto – di essere un partito che si apre al confronto e vuole strutturarsi sui territori quale punto di riferimento per tutti coloro che si riconoscono nell’obiettivo di un riformismo moderno e commisurato alle nuove richieste della nostra società. "La nostra presenza – commentano dal coordinamento provinciale – e il riconoscimento su livelli regionali e nazionali attestano una stima nei confronti del lavoro svolto in questi anni". Il momento del congresso per il partito di Renzi è considerato necessario per stimolare ulteriormente la partecipazione democratica di tutti i cittadini. Italia Viva è dunque pronta per affrontare la prossima stagione di elezioni amministrative. Il congresso della zona Amiata sarà aperto a tutti coloro, anche non iscritti, che vorranno venire a fornire le loro idee.