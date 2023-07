Offese sui canali social Medico vince la causa Condannata una mamma

Aveva scritto sui social che quel medico, tra l’altro un convinto no vax, era un "cialtrone". E il tribunale di Grosseto l’ha condannata per diffamazione.

Il processo ha visto sul banco degli imputati una donna, madre di un ragazzo, al quale nel 2014 era stata diagnosticata la sindrome di autismo. Fu uno choc: la donna non sapeva a chi rivolgersi perchè quella diagnosi l’aveva messa a terra. Fu allora che decise di iscriversi su alcuni gruppi di genitori che prima di lei si erano trovati ad affrontare un problema del genere. Un gruppo che però alla fine è stato infausto per la donna. C’erano genitori che si supportavano a vicenda, mentre ce n’erano altri che mettevano in correlazione il vaccino con la patologia del figlio. Addirittura c’è chi era disposto anche a fare un viaggio in Russia per sottoporli all’elettrochoc e medici, come quello che lei apostrofò come "cialtrone", che affermano addirittura di poter curare questa sindrome con pratiche alternative, tipo l’omeopatia. Il medico, che in una provincia toscana, è diventato famoso in questi anni per le sue tesi abbastanza particolari, ma querelò la donna per quella frase scritta sui social e il sostituto procuratore di Grosseto, Anna Pensabene, ha chiesto il rinvio a giudizio della donna che, difesa dall’avvocato Alberto Bancalà, è stata condannata a due mesi di reclusione (pena sospesa) e al pagamento di una multa di 2mila euro, oltre naturalmente alle spese processuali. Una condanna che la donna non ha digerito, tanto da presentare tramite il suo avvocato appello, in attesa comunque delle motivazioni. Lo ha fatto per ribadire un principio.

"Sono stata bullizzata per mesi in quei gruppi – ha detto la donna – da decine di genitori no vax per la mia posizione. Non posso fermarmi, gli darei ragione".

Addirittura la donna veniva minacciata di morte, travolta dalla macchina del fango sul web. In aula addirittura ha testimoniato un ragazzo autistico, anche lui denunciato dal medico che si è sentito diffamato. Tra l’altro il ragazzo, durante l’interrogatorio, ha avuto una crisi tipica di chi soffre di questi disturbi molto particolari.

La donna si è difesa su un concetto di diritto di critica. Adesso la vicenda giudiziaria, in primo grado, si è conclusa con la condanna della donna che però proporrà appello.