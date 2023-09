Offese i carabinieri. Adesso dovrà risarcirli

Offese i carabinieri che nel dicembre 2021 (in pieno lockdown) erano entrati in un bar di Castel del Piano per controllare che gli avventori avessero il green pass e adesso è stato condannato a 7 mesi (pena sospesa) e al risarcimento con 500 euro a testa ai quattro militari verso i quali rivolse parole ingiuriose durante quel controllo.

A finire davanti al giudice del Tribunale di Grosseto è stato Ionut Valentin Nechifor (30 anni, nazionalità romena) che il 7 dicembre 2021 era fra gli avventori (circa una trentina) che si trovavano all’interno di un bar del paese amiatino nel quale arrivò anche una pattuglia dei carabinieri della Tenenza di Arcidosso. Visto il numero elevato di personre presenti, i militari chiesero poi l’intervento di altri colleghi. Il controllo delle persone presenti andò avanti senza problemi fino al momento della richiesta di documenti a Nechifor che in un primo momento si rifiutò di mostrarli e poi iniziò ad offendere i militari. L’uomo fu denunciato e la vicenda è quindi arrivata nelle aule del tribunale.