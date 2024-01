"Occhio alle truffe: serve una riflessione"

I saldi sono partiti, e i consumatori spenderanno nettamente meno del passato a causa della decisa tensione economica e dal divario tra inflazione reale e salari. Anche il numero dei consumatori che si sono dichiarati pronti ad acquistare a saldo è inferiore alle previsioni del 2023 (anno già piuttosto brutale): si stima che le famiglie italiane abbiano riservato per i saldi una spesa media di 137 euro. "Tuttavia – dichiara il presidente nazionale di Confconsumatori, Marco Festelli – è arrivato il momento di una profonda riflessione sull’utilità commerciale di questa tipologia di vendita e anche dei periodi dell’anno in cui può essere prevista. Infatti tra ‘Black Friday’ e vendite promozionali i consumatori appaiono disorientati e scettici sul significato della parola saldo; a questo si aggiunga poi che i saldi dopo il "pieno" delle vendite natalizie hanno ormai poco senso e in molti Paesi i saldi vengono anticipati a prima della fine dell’anno. Invitiamo le famiglie a scelte ponderate e attente". Per Confconsumatori dunque è meglio "comprare possibilmente in negozi abituali, sarà più facile accertarsi della convenienza, conservare lo scontrino perché il negoziante è obbligato a sostituire l’articolo difettoso, è obbligatorio esporre nel talloncino il prezzo pieno, la percentuale di sconto e il prezzo scontato, confrontare, anche durante i saldi, i prezzi dei vari esercizi".

Secondo Confconsumatori è opportuno "verificare che l’etichetta del capo d’abbigliamento contenga la composizione e le istruzioni per la pulizia, la merce a saldo deve essere tenuta fisicamente separata da quella a prezzo pieno, il consumatore ha diritto di provare i capi, esclusa la biancheria intima" e infine "attenzione ai saldi superiori al 50%: potrebbero nascondere fregature, ad esempio merce dell’anno passato, non farsi ingannare da false informazioni: la garanzia per vizi e difetti è di due anni secondo il Codice del consumo ed è obbligatorio accettare il pagamento in moneta elettronica".