"Occhio a chi parla per FdI"

Occhio a chi si spaccia come esponente di Fratelli d’Italia. E’ il monito che arriva direttamente da Giulio Tambelli, presidente del Circolo FdI "Argentario Tricolore" che prende spunto dalle "dichiarazioni, commenti o altro apparsi in riferimento alle prossime elezioni comunali sui vari social da parte di comuni cittadini, che in taluni casi in modo maldestro e non veritiero si spacciano come pseudo esponenti o altro di Fratelli d’Italia. Pertanto, se pur è legittimo che ogni cittadino possa parlare e scrivere le proprie idee, è bene ribadire che sono a titolo personale in quanto gli stessi non hanno nessuna rappresentanza nel partito e non rappresentano la posizione di FdI".