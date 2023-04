Occhiali "speciali" al falegname etiope Regalo di Anap alla società Speleologica

"Anap" di Confartigianato Imprese Grosseto ha consegnato al segretario della Società Naturalistica Speleologica Maremmana gli occhiali speciali con -32 diottrie, che serviranno a ridare la vista a Tesfaye Ganta Arshato falegname etiope, che grazie a questo gesto potrà continuare a lavorare, migliorando notevolmente la qualità della propria vita. Gli occhiali sono stati acquistati con il ricavato della lotteria effettuata in occasione della ventesima Festa provinciale dell’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato. L’associazione ringrazia anche l’ottica Guerreschi per il supporto. La società Naturalistica Speleologica Maremmana, fondata nel 1960 dal professor Giuseppe Guerrini, organizza dal 1995 spedizioni in Etiopia per interesse scientifico e di ricerca. Insieme agli studi antropologici ha intrapreso negli anni anche molte azioni di volontariato come quella di fornire i nuovi occhiali al falegname Tesfaye. La consegna degli occhiali avverrà nei prossimi mesi grazie al frate Aklilu Petros che è stato direttore della scuola dei mestieri di Confartigianato di Soddo in Etiopia, dove vive e lavora Tesfaye. Presenti alla consegna Mauro Ciani segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto, Roberto Malfetti con sigliere Anap, Lucia Tirabassi consigliere Anap, Renato Amorisi presidente Anap, Alberto Salvini consigliere Anap, Igino Castelli segretario della Società Naturalistica Speleologica Maremmana e Marco Coralli responsabile Anap per Confartigianato Imprese Grosseto.