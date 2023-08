Obiettivo via Roma Cinque proposte da "Grosseto Città Aperta"

Cinque proposte per via Roma. Sono quelle promosse da "Grosseto Città Aperta" che saranno sottoposte domani al Consiglio comunale per migliorare la sicurezza e la vivibilità di una zona della città sempre più in sofferenza. Nell’area che va da Palazzo Cosimini alla stazione in questi ultimi anni si sono sommate criticità sempre maggiori e diversificate che impongono oggi il ricorso ad un approccio a sua volta complesso e articolato e, soprattutto, immediato. "Il primo pacchetto di proposte elaborato da Grosseto Città Aperta che, recependo anche le esperienze di altre città, possono così sintetizzarsi – dicono – Bisogna dunque potenziare i vigili di quartiere, vuoi mediante la destinazione in tale ruolo di ulteriori unità, vuoi mediante un potenziamento dello stesso organico del Corpo di Polizia municipale, come tra l’altro proposto da Confesercenti e associazione Controllo del Vicinato; poi elaborazione di progetti di sicurezza urbana integrata, da sottoporre alla Regione per il finanziamento ed il supporto operativo, per lo sviluppo di attività di prevenzione e di mediazione dei conflitti sociali e culturali, di attività di integrazione e di reinserimento sociale, di prevenzione e riduzione dei danni derivanti da atti incivili, di realizzazione di opere di manutenzione degli spazi pubblici, di rivitalizzazione degli spazi commerciali con finalità di presidio della vivibilità delle aree urbane, di animazione degli spazi pubblici". Secondo i consiglieri di minoranza bisogna anche "elaborare interventi di prevenzione, mediazione ed assistenza da realizzarsi da parte del Comune in collaborazione con l’Asl, Coeso, organizzazioni del terzo settore e con le associazioni di categoria". Poi "apertura di un dialogo con la proprietà dell’area di piazza Ferretti al fine di realizzarvi, compatibilmente con le esigenze di parcheggio e più in generale degli uffici antistanti, iniziative di animazione sociale e culturale con il coinvolgimento dei residenti e degli esercenti commerciali, volte a ricostituire il tessuto sociale ed il senso di comunità assolvendo al contempo ad una funzione di presidio sociale" e infine "costituzione in seno all’Amministrazione comunale di una Unità di progetto intersettoriale dedicata all’area di via Roma, composta da esponenti del Comune e rispettivi dirigenti".