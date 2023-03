"Obiettivo l’attivazione in tutta la nostra regione"

Soddisfatta anche l’assessora regionale alle Politiche sociali, Serena Spinelli: "E’ molto positivo che la rete regionale del Seus continui a crescere – ha detto –. Un servizio che svolge allo stesso tempo un’importante funzione di collegamento con i servizi territoriali, per una presa in carico che vada oltre l’evento emergenziale e l’attivazione di percorsi volti al superamento delle situazioni di rischio. Dopo la fase di sperimentazione interna, di formazione degli operatori e di preparazione tecnica, da oggi anche questa ampia zona della Toscana è collegata al numero verde e alla centrale operativa regionale, di recente rafforzata con l’ingresso del nuovo soggetto gestore". Diventano quindi 14 gli ambiti territoriali toscani in cui il servizio è attivo. "L’obiettivo – chiude – è continuare a sostenere la crescita, per arrivare all’attivazione a regime su tutto il territorio regionale. Grazie quindi a quanti hanno lavorato, qui sul territorio, per arrivare a questo importante passaggio".