Oasi WWF di Orbetello e Burano, Programma Estivo Ricco di Eventi

Programma estivo ricco di eventi per le Oasi Wwf della Maremma. L’oasi della laguna di Orbetello, per il progetto ambiente e sua valorizzazione propone aperture straordinarie nei giorni di domenica e di martedì, dalle 17,30 con visita guidata con esperti del Wwf, sino al calare del sole. Sono circa due ore e mezzo di passeggiata all’interno di questo ambiente incontaminato, fra il Bosco di Patanella e il Centro visite della Giannella, con sede nell’antico casale spagnolo. E’ anche attiva una foresteria per gli studenti che intendono rimanere per alcuni giorni nel bosco. L’Oasi di Burano invece resta aperta il lunedì, mercoledì e sabato dalle 17,30 sempre con visita guidate di circa due ore. Ed inoltre, ogni giorno, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30 visita libera sul sentiero lungo il lago e la sua duna costiera antistante, partendo dal Centro visite.