"Oasi a Orbetello: l'associazione trova casa per l'auto-mutuo-aiuto"

L’associazione Oasi ha trovato casa e per svolgere la sua attività di auto-mutuo-aiuto al gruppo Ama Famiglie delle Colline dell’Albegna potrà utilizzare i locali della Casa della cultura, all’interno dell’ex tribunale.

L’attività del gruppo è rivolta ai familiari di persone che hanno un disagio psichico, ma si possono creare altri gruppi per affrontare altri tipi di problemi (ansia, disturbo bipolare, depressione dovuta ad un lutto o separazioni, caregiver disabili, anziani). "E’ nostra intenzione – dicono i rappresentanti dell’associazione – promuovere la nostra cultura dell’auto mutuo aiuto su tutto il territorio. Siamo uomini e donne, familiari, amici di età e occupazioni diverse di cultura diverse e ci incontriamo ogni settimana per ascoltare i familiari delle persone con problemi legati alla sfera mentale. Condividiamo esperienze, ognuno di noi ha la possibilità di essere accettato per quello che è, di ascoltare, di essere ascoltato e valorizzato. Non si giudica, non si danno consigli, ma si raccontano le nostre esperienze di vita diverse tra loro, ma importanti, perché il disagio di uno si trasformi in risorsa per gli altri. Ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio, proponiamo lo yoga della risata un momento rilassante che fa bene a tutti. Stare insieme fa sentire meno soli perché si vive il problema dividendone il carico e si può superare lo stigma e il pregiudizio. Partecipaer fa bene, perché diminuisce anche la delega ai servizi che da soli non ce la fanno a dare risposte ai bisogni sempre più complessi delle persone e delle loro famiglie".

Per i contatti e informazioni chiamare Gloria al numero 3292036367 oppure Claudia al numero 3478000305.