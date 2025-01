"Nuovo portavoce, nomina di potere"

Il sindaco Buoncristiani ha nominato la nuova porta voce nella persona di Marianna Colella. "Come avevamo anticipato, questa scelta non sorprende, ma conferma purtroppo il nostro timore: un’altra nomina che si aggiunge a un aumento incontrollato delle spese pubbliche per lo staff del sindaco". Inizia così la nota congiunta di Pd e Follonica a Sinistra firmata da Pecorini, Ciompi e Betti.

"Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un sensibile incremento delle spese destinate allo staff del sindaco – aggiungono i tre esponenti dell’opposizione – senza che venga fornita una motivazione chiara o una giustificazione per un aumento che sembra esorbitante rispetto alle necessità reali del Comune. Con la nomina di Marianna Colella come portavoce diventano infatti sei i dipendenti del Comune, pagati con i soldi dei cittadini e delle cittadine, che fanno parte dello staff".

Secondo l’opposizione "il sindaco Buoncristiani ha cercato di minimizzare l’impatto di queste spese, ma la realtà è che i cittadini di Follonica si trovano a dover sostenere costi sempre più alti per un numero crescente di collaboratori".

"Ci chiediamo quanto ancora dovranno aumentare le spese per lo staff del sindaco prima che il sindaco Buoncristiani si faccia carico della responsabilità di spiegare a tutti i cittadini come vengono gestiti i soldi pubblici? È necessario che vengano messe in atto scelte più trasparenti, con una vera concorrenza e pubblicità per ogni selezione, al fine di evitare l’impressione che queste nomine siano fatte su misura per amici e conoscenti, a spese di tutti".