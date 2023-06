Nuovo murale all’istituto Umberto I

Il sindaco e il vicesindaco di Castell’Azzara su invito della dirigente dell’istituto comprensivo Umberto I professoressa Anna Rosa Conti, hanno partecipato all’inaugurazione del murale realizzato gratuitamente, sulla parete esterna della scuola di Castell’Azzara, dal professore d’arte in pensione Rodolfo Battini. Una sorta di fiaba che piena di personaggi e colori, rallegra la vista e riempie il cuore di gioia. Un’altra opera d’arte che si aggiunge al murale realizzato ad ottobre del 2022, nella facciata del piano superiore dell’edificio dagli alunni della scuola secondaria con gli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Firenze grazie ad un progetto ideato e realizzato dalla professoressa Martina Giulietti. "La nostra scuola - spiegano gli amministratori comunali - si impreziosisce di un’ulteriore opera che la rende in qualche modo speciale e unica. Ci attiveremo per far si che la scuola continui a rappresentare il fulcro della nostra comunità"