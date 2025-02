Nuovo Millennio . Una storia lunga 30 anni

Da trent’anni sul territorio. Tra i fondatori Riccardo Paolini, Rosario Ginanneschi, Graziano Lazzerini, nomi importanti nel panorama grossetano. Nuovo Millennio ha deciso di celebrare i suoi 30 anni con un incontro aperto alla cittadinanza in sala consiliare. Insieme al presidente Paolini, gli assessori Riccardo Ginanneschi e Simona Rusconi, poi Carla Minacci, Amelia Gaviano e Francesca Ciuchi, consigliere comunali, e Angelo Pettrone, che è anche consigliere in Provincia.

"Nato nel 1995 – ricorda Paolini – Nuovo Millennio vuole essere un movimento politico e culturale, infatti ogni anno organizziamo appuntamenti per la presentazione di libri, ad esempio. Nasce in un momento in cui non c’erano più i partiti storici: la Democrazia cristiana, il Partito repubblicano italiano e Partito socialista. Attualmente Nuovo Millennio ha quattro consiglieri comunali e due assessori, con le deleghe tra le più importanti come i lavori pubblici e bilancio".

"Quando siamo nati non abbiamo sottratto voti ai partiti – prosegue Paolini –. Al momento non abbiamo problemi a rimanere nel centrodestra, siamo un movimento politico e non un partito fidelizzato che se c’è un accordo deve essere mantenuto ad ogni costo. Siamo coerenti e riflettiamo, se non ci dovessero essere le condizioni nel 2027 che facciamo? Abbiamo idee che portiamo avanti, se alla guida prevalgono altre e le nostre vanno indietro dobbiamo cercare di equilibrare. Abbiamo fatto accordi sia con la destra che con la sinistra. Ora stiamo tranquilli qui, se le condizioni lo permettono rimaniamo con questo pensiero".

"I risultati nella nostra città sono visibili negli assessorati assegnati a Nuovo Millennio con i lavori pubblici con il Pnrr e bilancio – dice il sindaco Vivarelli Colonna –. E’ un gruppo che ha sempre dimostrato grande vicinanza alla mia lista civica. Riuscire a mantenere una costanza e addirittura una crescita nel tempo, non può che essere osservata con attenzione e ammirazione. Grande realtà, partecipazione anche a livello comunale. Un impegno non solo nell’amministrazione comunale, ma anche come baluardo della tradizione, un movimento che punta anche a parlare ed affrontare i temi attuali".

Una storia "ereditata" quella dell’assessore Riccardo Ginanneschi. "E’ un percorso che è nato tempo fa – dice – e se una civica è così vitale a distanza di 30 anni vuol dire che ha una credibilità solida e che vogliamo conservare ancora a lungo. Come eletti in questa amministrazione cerchiamo di rappresentare la parte di città che ci ha dato il consenso, con lo stile che ci rappresenta non disperdendo ciò che abbiamo fatto in questi anni".

Maria Vittoria Gaviano