Nuovo medico a San Quirico

Arriva una buona notizia per gli abitanti di San Quirico, frazione di Sorano.

La direttrice del distretto socio sanitario della zona di competenza ha comunicato ieri al sindaco, Pierandrea Vanni, che da martedì della prossima settimana la dottoressa Bartolini sarà in servizio dalle 9 alle 11 nell’ambulatorio della frazione e così i martedì seguenti. Di conseguenza il servizio di trasporto per gli anziani al distretto di Sorano organizzato dal Comune funzionerà domani per poi cessare. "La Asl Toscana Sud Est – commenta Vanni – mi ha ribadito che sta ancora ricercando un sostituto della dottoressa Rosi che possa coprire tutto l’arco di impegno assicurato dalla dottoressa".