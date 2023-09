Nuovo look per il paese. Pronti due nuovi progetti grazie agli aiuti della Regione

Dalla Regione arrivano circa 800mila euro che permetteranno al Comune di Arcidosso di realizzare due importanti progetti. Il primo prevede un investimento complessivo di 249mila euro (di cui 183.309,5 finanziati dalla Regione) per interventi di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e dei Centri commerciali naturali. In questo progetto si inserisce la ridefinizione complessiva dell’area pedonale di via Tibet, che funge da cerniera tra il parco giochi inclusivo e il centro polifunzionale "Nido di Fate" e che ospita il mercato ambulante settimanale ed in generale anche altre iniziative di animazione all’aperto. L’area mercatale verrà ampliata con il rifacimento della pavimentazione e dei marciapiedi, il potenziamento dell’impianto di illuminazione con lampioni a led, la realizzazione di muretti in pietra facciavista, una piazzola attrezzata con "casetta dell’acqua" e la nuova isola ecologica per la raccolta differenziata. "Con questo intervento – spiega il sindaco Jacopo Marini – rispondiamo alle sollecitazioni ricevute dagli ambulanti per ampliare la superficie del mercato".

"Il Comune si è fatto trovare pronto con valide progettualità – dice l’assessore regionale all’Economia e al turismo Leonardo Marras –. Destinando nuove risorse al bando abbiamo potuto scorrere la graduatoria e finanziare altri progetti: gli interventi di rigenerazione degli spazi pubblici legati allo sviluppo di attività economiche, ed in particolare della rete del commercio di vicinato nei piccoli centri".

Il secondo contributo, di 600mila euro, riguarda invece il cofinanziamento del secondo ed ultimo stralcio del progetto di riqualificazione dell’area della Fratta che ha un valore complessivo di 750.000 euro. Sarà completato il lavoro che dal piazzale della Madonna dell’Incoronata arriva fino al centro storico denominata Codaccio, dove verrà realizzato anche un parco sportivo.

Nicola Ciuffoletti