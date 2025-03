Nuovo look da oggi per ’visitpitigliano’

Il portale turistico visitpitigliano.com ha cambiato look e a partire da oggi alle 12 si svela online. Una veste grafica rinnovata e con nuove funzionalità pensate per rendere l’esperienza dell’utente ancora più intuitiva, veloce e coinvolgente. Ideato e realizzato nel dicembre 2022 da Pietro Moroni, professionista nel settore della comunicazione, con la preziosa collaborazione di Alessandro Zecchini, Riccardo Pivirotto e le guide turistiche e ambientali locali, Visit Pitigliano è il portale turistico dedicato alla Città del Tufo, su cui si possono trovare tutte le informazioni necessarie per una vacanza a Pitigliano. Con il restyling, Visit Pitigliano si identifica con un nuovo logo e con il slogan "The Essential Guide". Il portale, migliorato anche in termini di accessibilità, diventa ancora più funzionale con un’attenzione particolare alle esperienze, vero fulcro di un viaggio a Pitigliano.