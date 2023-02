Nuovo direttivo per la Proloco di P.S. Stefano

La Proloco Monte Argentario di Porto Santo Stefano ha un nuovo direttivo. Si è infatti tenuta l’assenmblea ordinaria della Proloco con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 2022 e l’elezione del nuovo consiglio per il mandato dal 2023 al 2026. Alla presenza della maggioranza assoluta dei soci, è stato illustrato il resoconto di fine mandato dal presidente uscente Domenico Solari, menzionando le attività e le iniziative svolte negli anni di mandato dal 2019 al 2022 e il bilancio consuntivo per l’anno 2022, che è stato approvato all’unanimità dai soci presenti all’assemblea. Successivamente, si sono svolte le votazioni valide per eleggere il nuovo direttivo, con il seguente esito: Beatrice Sordini 27 voti validi, Bruna Masi 27 voti, Sabrina Pierangioli 21 voti, Francesca Ballini 20 voti, Danilo Solari 19 voti, Yvonne Lunghi 18 voti, Monia Isabella Alocci 17 voti, Alessia Palombo 17 voti, Lorenzo Bracci 13 voti.

A seguito della comunicazione dell’esito delle votazioni, i soci Sabrina Pierangioli, Yvonne Lunghi, Monia Isabella Alocci e Alessia Palombo hanno espresso formale rinuncia alla carica elettiva. Risultano quindi eletti nel nuovo consiglio i soci Beatrice Sordini, Bruna Masi, Francesca Ballini, Danilo Solari e Lorenzo Bracci. Il nuovo direttivo si riunirà nei prossimi giorni per decidere, al suo interno, chi avrà il ruolo di presidente, di vicepresidente e di segretario-tesoriere, mettendosi al lavoro per programmare progetti e iniziative.