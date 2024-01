Nuovo collegamento. Un ascensore in paese

Approvato in giunta il progetto per la realizzazione dell’ascensore di collegamento tra la parte alta del borgo e la parte bassa del Terziere Montecatino, dove si trova la Peschiera.

"Santa Fiora ha necessità di una cucitura urbanistica fra la zona a monte e la zona a valle – afferma il sindaco Federico Balocchi –. Soprattutto alle persone meno giovani, serve la macchina per spostarsi dall’una all’altra parte. Questo comporta una scarsa vivibilità del terziere di Borgo, con la conseguenza del suo spopolamento".

Il Comune ha colto, infatti, l’opportunità che deriva dalla proroga del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 6, del 17 dicembre 2021, ottenendo un contributo a fondo perduto di 24mila euro, che ha investito per la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica.

"Dal punto di vista turistico – prosegue Balocchi – la mancanza di collegamento è diventata una criticità seria perché la risalita dalla Peschiera è faticosa per molte persone. La soluzione progettuale a cui siamo giunti è quella di utilizzare per il collegamento tra la parte alta e la parte bassa del paese un ascensore inclinato". Il progetto indica nella parte bassa il punto di partenza dell’ascensore in via Carolina 44, mentre in alto il punto di arrivo sarà in via della Ripa 39. L’opera nella parte bassa, per essere realizzata, richiede l’acquisto dell’abitazione di un privato cittadino che ha già firmato un atto di disponibilità in previsione di un futuro possibile finanziamento di tutta l’operazione. "L’investimento complessivo per realizzare l’intervento – commenta l’assessore Moreno Pomi – come da quadro economico supera 1 milione e 200mila euro. L’obiettivo che ci siamo dati è quello di tenere pronta nel cassetto una progettazione preliminare per partecipare ai bandi appena si creino le condizioni per farlo".