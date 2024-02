Nuovo cinema Tirreno. Ci sono Pieraccioni e "Io capitano"

Due giorni ricchi di appuntamenti nel Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige. Domani e domenica saranno proiettati "Pare ancora Parigi" di Leonardo Pieraccioni (nella foto) e "Io capitano" di Matteo Garrone, candidato agli Oscar come miglior film internazionale. Il primo sarà trasmesso venerdì alle 18.15 e domenica alle 16; il secondo, invece, ci sarà domani alle 21.15 e domenica alle 17.30 e alle 19.30. Il costo del biglietto sarà di 6 euro per i residenti nel comune di Capalbio e di 7.50 per i non residenti.