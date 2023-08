Nuovo ambulatorio a Puntone "Solo una macchina di propaganda"

"Nell’ultimo Consiglio Comunale la sindaca Travison ha annunciato lo stanziamento di ulteriori finanziamenti per il sociale nel bilancio del Comune, utili ad avviare un progetto pilota per l’apertura di un punto di assistenza infermieristica alla frazione del Puntone". Iniziano così i gruppi consiliari di "PensiAmo Scarlino", "Per Scarlino" e "Scarlino Insieme".

"Iniziativa lodevole che ci ha visto anche piacevolmente sorpresi - dicono -, dato che da inizio legislatura abbiamo sempre posto l’accento sui servizi di assistenza per i residenti e finalmente a fine legislatura vediamo qualcosa. Un investimento di circa 20mila euro utili a sopperire una carenza denunciata dalla sindaca dell’azienda Asl Toscana Sud Est".

"Purtroppo - aggiungono - siamo rimasti amareggiati quando leggendo tra le righe della determina di affidamento del "servizio sperimentale di assistenza infermieristica integrativa da agosto a settembre" abbiamo scoperto che quando dichiarato in Consiglio comunale e sui giornali risultava falso in quanto l’affidamento è stato dato per 8.400".

I gruppi consiliari non vogliono "puntare il dito sulle cifre, ma sull’atteggiamento poco trasparente di questa Amministrazione che, visto l’approssimarsi delle prossime elezioni comunali, ha messo in piedi una macchina di propaganda atta a mistificare la realtà". Tornado al servizio, diversi cittadini hanno sollevato qualche perplessità già dai primi giorni sulle prestazioni svolte. "Infatti - proseguono - la sindaca parlava di prestazioni di primo soccorso, rilevazione dei parametri vitali, rimozione di punti di sutura, medicazione di ferite, iniezioni, senza specificare nient’altro. Peccato che un cittadino, andato tranquillamente a farsi un’iniezione, portandola da casa, convinto di non pagare dopo aver letto quanto scritto, è rimasto sbalordito quando l’operatore gli ha consegnato una fattura di 15 euro".

Poi chiudono: "Cara sindaca ancora una volta non ci siamo, si cerca di dare fumo negli occhi per coprire l’ennesima estate piena di fallimenti rattoppati tardi e male, come il ripascimento delle spiagge, inciampando in una fregatura ostentata come la panacea di tutti i mali che alla fine si rivela per quel che è; l’ennesima spesa a carico dei contribuenti servita solo per fare la foto con il taglio del nastro, uno specchietto per le allodole che distoglie l’attenzione da problemi più strutturati con il resto dei servizi ambulatoriali del Comune in sofferenza".