Nuovo allaccio alla rete Problemi in un quartiere

Martedì prossimo è stato programmato l’intervento per il nuovo allaccio della rete idrica in via Europa a Follonica e dunque sono previsti disagi. L’intervento avrà inizio alle 8.30 e terminerà alle 11.30, il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente alle 12 dello stesso giorno. L’intervento determinerà una interruzione del flusso idrico in viale Europa tra via Marche e via Salceta, via Salceta tra viale Europa e via Liguria, via Liguria tra via Salceta e via Marche, via Marche tra viale Europa e via Liguria. Probabili disagi alla popolazione. Qualora le interruzioni del flusso dovessero essere superiori alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Per qualsiasi informazione sull’andamento dei lavori è possibile contattare il numero verde di Acquedotto del Fiora 800.35.69.35. per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita).