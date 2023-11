Nuovi spazi per il sociale. Ci sarà anche la Caritas

Importante cerimonia a Massa Marittima per festeggiare – alla presenza anche di numerosi cittadini – la riconsegna alla comunità degli spazi all’interno dell’edificio conosciuto come Donegani, e con il taglio del nastro è arrivato il nuovo centro Pastorale.

Aderendo all’invito di don Filippo Balducci, quindi, tanti massetani hanno voluto presenziare a questo evento insieme al sindaco Marcello Giuntini, al vescovo Carlo Ciattini, che ha impartito le benedizione, al capitano dei carabinieri Luca Giannetti ed altre personalità del mondo laico e religioso.

Parole di orgoglio, soddisfazione e condivisione degli intenti, sono state pronunciate negli interventi che si sono susseguiti al momento dell’inaugurazione. Ora al Donegani, trovano spazio il nuovo Centro Caritas, il dopo scuola, il Centro giovani e adulti, per diffondere cultura, fede e umanità in un luogo che da sempre ha rappresentato per i massetani una casa amata.

E don Filippo, che ha lanciato e visto realizzarsi questa idea, chiede una risposta dalla città che potrà salutare e dare così la propria partecipazione al nuovo utilizzo dei locali del Donegani.

Si tratta quindi di un importante punto di riferimento per le attività sociali del territorio, nonché un centro di aggregazione.

Roberto Pieralli